"تعليم مطروح" عن إحالة مدرس للتحقيق: نشر أخبارا كاذبة وادعى بطولة زائفة

قرر الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، إحالة أحد معلمي مدرسة الشهيد المعناوي الإعدادية لجهات التحقيق، وتصعيد الأمر إلى وزارة التربية والتعليم، لاعتياده نشر أخبار تحريضية غير صحيحة تجاه المديرية، وادعاء دور البطولة الزائفة.

وقال "النيلي" إن المعلم المبتدئ نشر "نموذج 5" على إحدى الصفحات غير الرسمية للوزارة، ومنشورات أخرى ذات صبغة حزبية تهاجم مسؤولي التعليم بالمحافظة بسبل مبطنة عفى عليها الزمن، بغرض إحداث حالة من عدم الاستقرار داخل المنظومة التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة عدم التزام المعلم بمدونة السلوك الوظيفي، أو احترام الضوابط واللوائح، لافتًا إلى أن توجيهات الوزير واضحة بشأن عدم استخدام الصفحات الشخصية فى عرض مشكلات الشأن التعليمي، ومراعاة التسلسل الوظيفي فى رفع المشكلات للمستوى الإداري الأعلى.

وحذر وكيل الوزارة أصحاب ومسؤولي بعض الصفحات التعليمية غير الرسمية والتى يتابعها المعلمون بمحافظة مطروح، مؤكدًا أنها أصبحت عبئًا كبيرًا على المنظومة التعليمية، ويتم توجيهها من أشخاص غير مسؤولين لأغراض دنيوية دنيئة، بنشرها الكثير من الأكاذيب بخلاف الحقيقة فى تلك المرحلة التى تمر بها البلاد .

وناشد "النيلي" جموع المعلمين بضرورة تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمديرية والوزارة، لمتابعة التعليمات والقرارات الوزارية أولًا بأول، والابتعاد عن أي مواقع لا تنشر الحقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية خاصة فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.