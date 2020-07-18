نبيل بولس يشيد بلقاء السيسي بمشايخ ليبيا: بعث بكلمات توقف عندها العالم

ثمن النائب نبيل بولس عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد"، مشيرا إلى أن الرئيس بعث برسائل وكلمات توقف عندها العالم أجمع.

ولفت نبيل، في بيان له، أن مصر قادرة على مواجهة أي اعتداء يمس أمنها القومي المصري أو الليبي، وكذلك قادرة على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، مشيرا إلى أن مصر وجيشها لن يقفان مكتوفي الأيدي حال تجاوز خط سرت، ولن يقبلان بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا.

وأضاف نبيل عضو مجلس النواب، إلى أهمية استعداد الدولة المصرية بكل قوة لأي تحركات مباشرة لتهديد الأمن القومي المصري والليبي، فالجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة وإفريقيا.

وأكد نبيل أن مصر دائما تدعم دائما الحل السياسي في ليبيا، وليس لديها أي مواقف مناوئة للغرب الليبي.