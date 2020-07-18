المستشفى الجامعي بالإسكندرية يستعد لافتتاح وحدة تحاليل لفيروس كورونا

تفقد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، وحدة تحاليل فيروس كورونا المستجد بالمستشفى الرئيسي الجامعي بسموحة، تمهيدًا لافتتاحها للجمهور قريبًا.

وأشار رئيس الجامعة أن إنشاء هذه الوحدة بإدارة المستشفيات الجامعية يأتي إيمانًا من الجامعة بدورها فى خدمة المجتمع، وضرورة مساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن المعمل سيأخذ المسحات من المواطنين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد وكذلك المسافرين، موجهًا بسرعة إصدار النتائج والتيسير على المواطنين من محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى من خلال تحسين جودة مستوى الخدمات التى ستقدم من خلال المعمل.