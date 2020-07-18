تفاصيل استجابة الحكومة لطلب الطفلة "فرحة" بعد نشر استغاثتها

كشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل استجابة مجلس الوزراء، لاستغاثة الطفلة "فرحة" على موقع التواصل الاجتماعي، التي طالبت فيها بالتدخل الطبي، بعدما فقدت عينيها نتيجة لتعرضها لحادث.

وقال "المصري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، إن لجنة الرصد في لجنة الاستغاثات الطبية في مجلس الوزراء، رصدت استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي حاذت على عدد كبير من "الشير" و"الكومنت"، بخصوص الطفلة "فرح" المقيمة في المنوفية، والبالغة من العمر 6 سنوات، تعرضت لحادث في بداية العام الدراسي السابق، في المدرسة.

وتابع: "البنت وقعت وبسبب كدة حصلها جرح عميق في فروة الراس، ما أثر عليها وعملت كذا عملية وللأسف العمليات مكنتش ناجحة، الصورة اللي كانت منشورة على الفيس كانت مؤلمة"، لافتا إلى أن لجنة الرصد تواصلت فورا مع رئيس جامعة عين شمس، ومدير المستشفيات بالجامعة، وعرضوا مساعدة الطفلة، وبالفعل وصلت أمس للجامعة، تحضيرا لإجرائها العملية.