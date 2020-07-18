ضبط 4 قتلوا 3 في مشاجرة بين عائلتين بالأقصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، في القبض على 4 متهمين بقتل 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بمدينة القرنة غرب المحافظة، وتم اقتيادهم لمركز شرطة القرنة، للتحقيق معهم، وتحويلهم للنيابة العامة لتتولى التحقيق.

تفاصيل الحادث تعود إلى تلقي اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من الرائد أحمد المراغي، رئيس مباحث مركز شرطة القرنة، يفيد بوقوع مشاجرة بين شباب عائلتين بمنطقة قامولا، ما أسفر عن مصرع 3 بالقرية من طرفي المشاجرة، وانتقلت على الفور قوات الأمن لموقع الحادث للسيطرة على الوضع، ونُقلت جثث المتوفيين لمشرحة مستشفى القرنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين من التحريات أن المشاجرة وقعت في إحدى الزراعات بالقرية بين طرفيها، وتحركت القيادات الأمنية التي ضربت طوقًا أمنيًا من أجل القبض على المتهمين، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2223 لسنة 2020، وأمرت النيابة العامة بالقرنة بإيداع الجثث بمشرحة مستشفى أرمنت التخصصي، جنوب غرب الأقصر، وإخطار رجال الطب الشرعى لتشريح الجثث وبيان سبب الوفاة.

ونجح رجال الشرطة فى القبض على مرتكبى الواقعة، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في المشاجرة، وجاري عرضهم على النيابة العامة.