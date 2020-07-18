محافظ الأقصر يستعرض آخر مستجدات ملف تقنين مخالفات البناء

عقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفي ألهم، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء الأحياء والقرى والوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور سكرتير عام المحافظة محمد عبدالفتاح آدم، ونواب رؤساء المدن.

وشدد "ألهم"، خلال الاجتماع، على رؤساء الأحياء والقرى بضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون بما لا يخالف القوانين، موجهًا باستمرار العمل للارتقاء بمستوى النظافة بمختلف قرى المحافظة.

كما وجه محافظ الأقصر، رؤساء الأحياء والقرى بالعمل على إنجاز إجراءات ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، وطلاء واجهات المباني، على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها عقب انتهاء المهلة المقررة.

كما استمع المحافظ إلى رؤساء القرى حول عدد من المتطلبات والتحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير تلك المتطلبات لتيسير آليات العمل، مؤكدًا تطويع كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع، وأنه لا مكان لأي مخالف أو مقصر وسيتم محاسبة المقصرين بدون استثناء.