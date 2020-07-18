رغم حكم حبسه.. محمد رمضان يحتفل بدرع "يوتيوب" الماسي

احتفل الفنان محمد رمضان، بحصوله على الدرع الماسي من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد أن تجاوز عدد متابعيه 10 ملايين مشترك على قناته.

نشر رمضان، فيديو عبر إنستجرام، على نغمات أغنية "نمبر وان"، وعلق عليها قائلا: "شكرًا يوتيوب.. شكرًا لكل مشتركين".

كانت محكمة الدقي الجزئية، قضت بحبس الممثل محمد رمضان في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.

حيث بدأت الأزمة، بنشر الفنان محمد رمضان لصورة له داخل كابينة إحدى الطائرات، التي تبين فيما بعد أنها تحت قيادة الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، ما أدى إلى فصله من عمله، نظرا لقبوله بفعل تواجد الفنان داخل الكابينة، ذلك الأمر المرفوض فعله.

وكان الطيار، أقام دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، بعد أن نشر له فيديوهات تسيئ بسمعته، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون.