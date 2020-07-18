بعد كارول سماحة.. بتول عرفة تتعاون مع محمد سرور في "خليها على الله"

نشرت شركة لا يف ستايلز ستوديوز على تويتر، صورة تشويقية من كواليس تصوير فيديو كليب الفنان محمد سرور، وإخراج بتول عرفة.

وعلقت المخرجة بتول عرفة على الصورة بالقول عبر تويتر: "سعيدة جدا بالتعاون الثانى مع الشركة المحترمة لايف ستايلز ستوديوز، ويا رب دايما ننجح مع بعض، وسعيدة بالتعاون مع محمد سرور شخص موهوب ومجتهد وطيب جدا، يا رب توفيقك".

الأغنية تحمل اسم "خليها على الله"، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

وتشكل أغنية "خليها على الله"، التعاون الثانى بين المخرجة بتول عرفة وشركة لايف ستايلز ستديوز، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيديو كليب bon voyage للنجمه كارول سماحة.