بتول عرفة تكشف صاحب فكرة نهاية كليب كارول الجديد: المنتج

كشفت المخرجة بتول عرفة، صاحب فكرة نهاية كليب كارول الجديد "bon voyage" والتي تتمثل في شك كارول في حبيبها بعد أن شاهدته وخلفه سيدة، لتكتشف في النهاية أنّها شقيقته وتصاب بنوبة ضحك بعدما هاجمته طوال الأغنية.

وكتبت "بتول" عبر حسابها على تويتر: "بما إن العمل الجماعي دائماً بيكون أنجح، ‏فأحب أقول لكم إن فكرة النهاية فى كليب ⁦‪Bon Voyage‬⁩ لكارول سماحة إن البنت تطلع أخت باسل دي كانت فكرة الأستاذ ⁧‫فهد الزاهد‬⁩ صاحب شركة ⁧‫لايف ستايلز ستوديوز‬⁩ ومنتج العمل‏، هذه النهاية أعطت روح مرحة للكليب وزادته بهجة".

"bon voyage" إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.