السكة الحديد تنفي زيادة أسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنه لا يوجد أي زيادات على تذاكر القطارات بجميع أنواعها، وهى Vib والمكيفة درجة أولى وثانية والمطورة والمميزة، في الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه تم إعداد مقترحين لزيادة أسعار التذاكر، بعد دخول العربات الجديدة الخدمة.

موضحاً فى تصريحات لـ"الوطن"، أن المقترحين سيتم مناقشتهما بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، لاختيار المقترح الأنسب، مقابل الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية، على الوجهين القبلي والبحري.

وأضاف المصدر، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزى، وتجديد القضبان، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وكشف أنه تم توريد 70 جرارا جديدا للسكة الحديد، من إجمالى 260 جرارا جديدا، على أن يتم إرسال باقي الدفعات بواقع 20 جرارا شهريا، و33 عربة قطار روسية جديدة، من إجمالى 1300 عربة، على أن يتم إرسال باقي الدفعات تابعا بشكل شهرى بعدد 35 عربة.