"السكة الحديد" توزع شوكولاتة على الركاب لتشغيل الجرارات الجديدة

وزعت هيئة السكة الحديد ورود وشيكولاتة على جمهور ركاب محطة مصر بمناسبة بدء تشغيل الجرارات والعربات الجديدة، كما شغلت أغانى وطنية عبر الإذاعة الداخلية للمحطة فرحا بالقطارات الجديدة، كانت هيئة السكة الحديد وزعت عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والأقصر مغطاة بأعلام مصر والوروود وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وذلك استعدادا لتشغيلها وإدخالها على الخطوط الرئيسية. يذكر أن الهيئة استلمت نحو 70 جرارا جديدا أمريكيا من إجمالي 110 جرارات، وسيتم استلام باقي الدفعات بواقع 20 جرارا شهريا، فيما تمّ استلام نحو 32 عربة قطار روسية جديدة ضمن صفقة الـ1300 عربة، وسيتمّ توريد باقي الصفقة على دفعات شهرية بواقع 35 عربة، فهذه العربات تشمل 800 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتمّ تقديمها للركاب محدودي الدخل لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مؤكّداً أنَّ تكلفة الصفقة 16 مليارًا و16 مليونًا و50 ألف يورو.