وزير النقل: متواجدون لخدمة المواطن ونبارك للشعب على تطوير السكة الحديد

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه متواجد وجميع قيادات وزارة النقل والسكة الحديد لخدمة المواطن المصري وتوفير كل سبل الراحة له: "نبارك للشعب المصري على التطوير الذي يحدث في منظومة السكة الحديد"، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.

وقال وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، بمحطة مصر برمسيس، إن الوزارة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تواصل العمل على تنفيذ الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد في مصر من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، وذلك لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

يذكر أن الهيئة استلمت نحو 70 جرارا جديدا أمريكيا من إجمالي 110 جرارات، وسيتم استلام باقي الدفعات بواقع 20 جرارا شهريا، فيما تمّ استلام نحو 32 عربة قطار روسية جديدة ضمن صفقة الـ1300 عربة، وسيتمّ توريد باقي الصفقة على دفعات شهرية بواقع 35 عربة، فهذه العربات تشمل 800 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتمّ تقديمها للركاب محدودي الدخل لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مؤكّداً أنَّ تكلفة الصفقة 16 مليارًا و16 مليونًا و50 ألف يورو.