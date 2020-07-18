استشاري تشريعات: الاحتفاظ بملفات صوتية دون معرفة صاحبها جريمة

قال المستشار محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والملكية الفكرية، إن قانون حماية البيانات الشخصية يجرم نشر أي صور وإن كانت تلك الصور الصحيحة دون موافقة صاحب الصورة، وهذه نقطة هامة لحماية المواطنين وخصوصياتهم، كما أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يجرم نشر صور بها محتوى إباحي.

وأضاف "حجازي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن الاحتفاظ بملفات صوتية تمثل بيان شخصي بدون معرفة صاحبها مجرمة، مؤكدا أن مصر بها حزمة تشريعية جيدة جدا تستطيع ضبط الأداء الموجود في المجتمع.

وتابع: "مجرد الشخص يسجل لحضرتك بدون إذنك ده مجرم، لكن لو طلع التسجيل العقوبة بتكون أشد، وكثير من القوانين بتتكلم في النقطة دي زي قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أو قانون حماية البيانات الشخصية".