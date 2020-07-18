"الخدمات النقابية" تدين فصل إدارة شركة بويات 35 عاملا

فصلت إدارة المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "شركة ميدو للبويات" بمدينة برج العرب بالاسكندرية، 35 عاملاً فصلاً تعسفياً دون أسباب واضحة، قبل أن يرد العمال بتقديم شكوى وعمل محضر إثبات حالة رقم 23 أحوال قسم برج العرب ضد إدراة شركة ميدو للبويات بالفصل التعسفي.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، فإن وقائع القصة تعود إلى شهر رمضان الماضي حيث أقدمت الإدارة على خصم كافة البدلات والحوافز بما فيها بدلات طبيعة العمل والوجبة من الرواتب، قبل أن تعود الإدارة لخصم 15% من الأجر الأساسي للعاملين وهو ما دفع العمال للتقدم بشكوى إلى القوى العاملة بالإسكندرية.

وأضافت الدار في بيان لها، أن العاملين انتقدوا على صفحاتهم الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بخصم البدلات والحوافز وتخفيض الأجر الأساسي رغم أن الشركة تعمل بكامل طاقتها ولم تغلق يوماً واحداً ولم تنخفض مبيعاتها، قبل أن ترد الإدارة يوم الأربعاء 4 يونيو الماضي، بإخطار 35 عاملاً بقرار إيقافهم عن العمل لمدة شهر دون تحقيق أو سماع لأقوال العمال.

وتابعت الدار: "عادت الإدارة بإخطار العاملين تليفونياً بأنهم لابد أن يَمثلوا لتحقيق داخلي تُجريه الشركة، حول ما كتبه العاملين عبر صفحاتهم على الفيس بوك"، مشيرة إلى أن العديد من العاملين يستنكرون سياسة الشركة منذ عام 2013، والتي تتجه لتخفيض العمالة دون مبرر واضح أو سند من المنطق.

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع العمال المفصولين تعسفياً، مطالبة الجهات المختصة برد الحقوق لأصحابها وسرعة فحص الشكاوى المقدمة من العاملين.