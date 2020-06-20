نصر سالم: زيارة السيسي للمنطقة الغربية رسالة ردع لكل من يهدد مصالح مصر

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه من المعلوم تماما في العلوم الاستراتيجية أن أي جيش في أي دولة له مهمة واحدة هي حماية وطنه ومواطنيه ومصالحه القومية، ويحميه بإحدى استراتيجيتين، الأولى هي أن يتصدى للعدو الذي يعتدي على دولته ويمنعه من تحقيق أهدافه وهزيمته، وهذا مكلف في القوات والضحايا.

وأضاف "سالم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة "extra news"، أن الاستراتيجية الثانية وهي الأقوى، وتتمثل في الردع، أي منع العدو أو من يفكر في تهديد المصالح من البداية من اتخاذ هذه الخطوة، ولكي تتحقق تلك الاستراتيجية لابد أن يكون هناك رسالة ردع من صاحب الحق ضد من يهدد الدولة إن كان داخل أو خارج الحدود، من خلال اقتناع المرتدع بجدية الرادع وبإظهار القوة.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي، لرجال المنطقة الغربية العسكرية، هدفها دفع طاقة الوطنية لهم، ورسالة ردع واضحة للمحيط العالمي والإقليمي، ولكل من يهمه الأمر، كما أنها رسالة طمأنة لكل مصري بأن مصالحك مصونة لن يستطيع أحد أن يوجه ذرة تهديد أو اعتداء عليك، مؤكدا أن جملة "نحن جيش يحمي ولا يهدد" نضع تحتها 10 خطوط.