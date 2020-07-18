شيخ مشايخ طبرق: نرفض التدخل التركي في ليبيا.. ومصر أملنا الوحيد

قال نوح علي شيخ مشايخ طبرق، إن "أردوغان" لديه أطماع في ليبيا، كما أن بعض أعضاء حكومة الوفاق في طرابلس من أصول تركية، مثل فايز السراج وفتحي باشاغا، مؤكدا أن كل الشعب الليبي ضد التدخل التركي، وليس أمامنا حل إلا أخواتنا المصريين والجيش المصري للتدخل.

وأضاف "علي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن مشايخ من وسط طرابلس وترهونة وسبها وبنغازي وسرت والبيضاء وطبرق والمرج، حضروا لقاء الرئيس السيسي، ممثلين عن كل القبائل الليبية.

وأشار إلى أن القبائل هي من انتخبت البرلمان الليبي الذي هو صاحب القرار وسمح للجيش المصري للدخول، مؤكدا أن الشعب الليبي يطالب الجيش المصري بالتدخل لوقف العدوان التركي على ليبيا.