الوطنية للانتخابات: ندرس نظام الاقتراع الإلكتروني

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه ضمن عمل اللجنة الدائمة بالهيئة القائمة على تحديث بيانات الناخبين، يتم مراعاة أن تكون الأسرة الواحدة في مقر انتخابي واحد منعا للتكدس، وإحداث نوعا من التشجيع للنزول والانتخابات.

وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، المذاع على فضائية "ON E"، أن اللجان السابقة للهيئة الوطنية للانتخابات، كانت مؤقتة يتم الاستعانه بها في استحقاقات معينة، بينما تظل الهيئة الوطنية للانتخابات، دائمة ومستقرة ومستمرة في العمل، وتقوم بالاستعانه بتجارب الدول الأخرى، لتطبيق ما يمكن تطبيقه، موضحا أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة الانتخاب الإلكتروني، وهو قيد الدراسة حاليا، ولم يتم البت فيه.

وأكد أن الهيئة لم تبدي ملاحظات على قانون مجلس الشيوخ المرسل من خلال مجلس النواب: "وافقنا عليه وأرسلناه لمجلس النواب، لأنه المفوض بإصدار التشريعات"، مشيرا إلى أن الوطنية للانتخابات، كانت على أتم الجاهزية، لعقد انتخابات مجلس الشيوخ: "أنا وزمايلي أعددنا مشروعات القرارات في الحال، وعرضناها على مجلس الإدارة وتم الموافقه عليها، وبناءً عليها تم الدعوة للانتخابات".