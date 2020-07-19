أسماء مراكز قطاعات توزيع الكهرباء لخدمة 1.3 مليون مشترك بالمنيا

يبلغ عدد المشتركين بمحافظة المنيا في الكهرباء حوالى 1,3 مليون مشترك وهي إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

وتقسم محافظة المنيا لقطاعين لتوزيع الكهرباء.

- قطاع لتوزيع كهرباء المنيا شمال والذى يضم مراكز (سمالوط – مطاى – بنى مزار – العدوه)

- قطاع لتوزيع كهرباء المنيا جنوب والذى يضم مراكز ( مركز ومدينة المنيا – ابوقرقاص – ملوى – ديرمواس"

تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة والتى يصل عددها الى ( 14) مركز عملاء مما يتلائم مع معايير تصنيف مراكز خدمة العملاء

- تم تركيب 2 شاشة عرض 50 بوصه بمركزى خدمة العملاء بمدينة المنيا شرق ومدينة المنيا غرب لعرض الاجراءات والمستندات المطلوبه للخدمات المقدمه

- تركيب نظام لإنتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) ب3 مركز خدمة عملاء (مدينة المنيا شرق- مدينة المنيا غرب – مطاى) وسيتم التركيب بباقى مراكز الخدمه تباعاً .

ونجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وتم الانتهاء من تنفيذ خطة الاحلال والتجديد بنسبة 100 % وبلغت نسبة التنفيذ بخطة التوسعات بنسبة 98%