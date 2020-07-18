منها طلب الفاتورة الأصلية لسداد القيمة.. واجبات مستهلك الكهرباء

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للجمهور، عبر الموقع الرسمي الخاص به، واجبات مستهلك الكهرباء.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية واجبات مستهلك الكهرباء، وفقا لما حدده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

واجبات مستهلك الكهرباء

ـ التأكد من مصدر التيار الكهربائي المورد إليه بأن يكون هذا المصدر مشروعا ووفقا للقواعد الفنية والقانونية المتعاقد على أساسها.

ـ طلب الفاتورة الأصلية لسداد قيمة استهلاك الكهرباء الشهرية من المورد الأصلي للتيار.

ـ عدم الانسياق وراء إغراءات بعض ضعاف النفوس من العاملين لاستمداد التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة.

ـ عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية عند اقتناء جميع الأجهزة الكهربائية، البحث عن المواصفات الفنية التي تؤكد ترشيد الكهرباء عند الرغبة في شراء الأجهزة الكهربائية.

ـ التأكد من أن تركيب العدادات اللازمة لقياس الاستهلاك قد تم قبل استخدام الكهرباء.

ـ التأكد من الحصول على نسخة من عقد التوريد المبرم مع شركة التوزيع.

ـ التعاون مع الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في الإبلاغ عما تجده مخالفا للقانون.

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أُنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة، وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات.