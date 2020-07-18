الوطنية للانتخابات: قاعدة بيانات الناخبين المصريين الأنقى في العالم

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قاعدة بيانات الناخبين بمصر، هى الأنقى في العالم، وذلك لحرص الهيئة بشكل دائم ومستمر، في تنقيح بيانات الناخبين وحذف المتوفين وإضافة أخرين.

وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "ON E"، أن الهيئة ألزمت المرشحين بإطلاق دعايتهم الانتخابيه على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يقوم بالدعاية عبر مكبرات الصوت، بما لا يخالف القانون ويزعج المواطنين.

كما سيتم تعليق اللافتات في الأماكن التي ستحددها كل محافظة على حده، حفاظا على المظهر الجمالي للمحافظة، موضحا أن الهيئة تقف على مسافة واحده مع كل المرشحين، وهناك لجنة مشكلة في كل محكمة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، وبمجرد لجوء المترشح إليها لشكو أخر تقوم اللجنة بمعاينة كاملة، دون الاستعانه بتقارير النيابة: "معانا خبير من وزارة العدل وخبير من الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس محكمة من القضاء ورئيس محكمة إدارية يرصدوا المخالفة على الطبيعة للتأكد من صحة الشكوى من عدمها".

وأكد أن تعليمات وضوابط الهيئة، عدم وضع لافتات أمام المراكز الانتخابية، أو داخل المساجد، وعلى جدرانها، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم برصد المخالفة وتخطر الهيئة، وتقوم الهيئة بإخطار المحافظ الذي يقوم بدوره بإزالة المخالفة فورا.