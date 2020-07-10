بعد قرار المحافظ بحظرها.. التحفظ على 7 طائرات ورقية بكورنيش الإسكندرية

شن حي الجمرك فى الإسكندرية حملة مكبرة بطريق الكورنيش، لمنع استخدام الطائرات الورقية، وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على سلامة المواطنين.

وقال محمود بريك، رئيس حي الجمرك، إن الحملة أسفرت عن التحفظ على 7 طائرات ورقية، وذلك تنفيذ لقرار المحافظ رقم 496 لسنة 2020.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أصدر، أمس، قرارا بحظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، لتسببها في وقوع العديد من الحوادث.

وكلف المحافظ مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والأحياء بتوقيع غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه على المخالف أو على الولي الطبيعي لمستخدمها حال عدم تجاوزه الـ 18عاما.