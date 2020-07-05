أحد مصنعي طائرات ورقية: بنحارب ملل كورونا.. و"الكهرباء": تؤدي للوفاة

قال أحد مصنعي الطائرات الورقية، إنه يتم تصنيعها من البوص والغاب والأكياس البلاستيكية، وتطورت من خلال وضع رسومات عليها للمشاهير، كما أن أسعار الطائرات الورقية تبدأ من 20 جنيها كحد أدنى، موضحًا أن الطائرات قديما كانت بسيطة جدا قبل هجرها لفترة، حتى عادت للتحليق في السماء مجددا مع ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف خلال حواره مع مراسل قناة "صدى البلد"، في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الطائرات الورقية كانت قديمًا بسيطة وتباع بـ 5 قروش، وهناك إقبال على شراء الطائرات وكل فرد يشتري الطائرة وعليها الرسمة التي يفضلها لفنان أو للاعب كرة، "بنجيب مصاريفنا بدل قعدتنا وبنحارب بيها الكورونا ومللها وصناعتها بسيطة وغير مكلفة ومتعة جميلة".

من ناحية أخرى، حذر أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، من خطورة الطائرات الورقية كونها تؤدي إلى وفاة عدد من الأشخاص وتسبب أعطال في الكهرباء بعد تشابكها مع الأسلاك، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نفس المداخلة، مؤكدًا أن الطائرات تعد وسيلة للترفيه، لكن استخدامها بالقرب من الخطوط الهوائية والجهد العالي للشبكات الكهربائية يتسبب في أضرار على المواطن نفسه عندما يحاول أن يفض تشابك الطائرة مع أبراج الكهرباء.

وأوضح حمزة، أن الشخص قد يتعرض للصعق الكهربائي ويتوفى، كما تؤدي إلى حدوث أعطال في الشبكة الكهربائية، كما ذكر أن زيادة حجم الطائرة يؤدي إلى انزلاق الشخص والوقوع للأسفل من على أسطح المنازل، وطالب بضرورة الابتعاد عن أسطح المنازل وشبكات الكهرباء في تلك الحالة، والابتعاد عن خطوط الكهرباء أثناء استخدام الطائرة الورقية.

وأضاف المتحدث باسم الكهرباء أن هناك العديد من الشكاوى وردت بخصوص حدوث أعطال بسبب الطائرات الورقية في أماكن الدلتا في محافظات الدقهلية والقليوبية وفي الأماكن العشوائية التي تم بنائها بالقرب من كابلات الكهرباء.