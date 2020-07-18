لاشين إبراهيم: اختزلنا انتخابات مجلس الشيوخ في مرحلة واحدة بيوم واحد

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قانون مجلس الشيوخ الجديد، نص على تخصيص 10% من مجالسه للمرأة على الأقل، كما نص أن تكون القوائم التي عددها 15 تمثل السيدات فيها 3 على الأقل، والقائمة ذات الـ35 ناخب، تمثل المرأة فيها بـ7 على الأقل.

وأضاف "إبراهيم"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، المذاع على فضائية "ON E"، أن هناك لجان للفحص في المحاكم، تم تشكيلها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تعيين مجلس القضاء الأعلى لها، وتباشر عملها في فحص جميع المستندات المقدمة من المرشحين، موضحا أن قانون مجلس الشيوخ، نص أيضا على استبعاد أي قائمة أوراقها غير مستوفاة للشروط الموضوعة.

وأكد أن انتخابات مجلس الشيوخ الجديدة، طرأ عليها الكثير من المستجدات، حيث عدل قانون مباشرة الحقوق السياسية المواعيد واختزلها في مواقيت قليلة، وأصبحت أكثر تماشيا مع الواقع، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى في مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة: "أعددنا الجدول الزمني، وعملناه على مرحلة واحدة على مستوى الجمهورية، وفي توقيت واحد".

وتابع: "الأعداد مش كتيرة 100 مقعد للفردي، والقوائم نفس العملية، واختزلنا الوقت توفيرا لحاجات كتير، وستجرى على يوم واحد".