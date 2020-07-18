رسميًا.. 28 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بالأقصر

أعلن المستشار أيمن هدهد، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال تلقي طلبات الترشح من قبل اللجنة، على أن تعلن غدًا الأحد، القائمة المبدئية وكشوف أسماء المرشحين لنظام الفردي والقوائم، حيث بلغت أعداد المتقدمين للترشح 28 مُرشحًا مُحتملًا على مستوى دوائر المحافظة.

وأوضح المستشار أيمن هدهد، أن لجنة استقبال طلبات الترشح أدت عملها على أكمل وجه خلال الأيام الماضية، حيث إنها كانت تتلقي طلبات الترشح في القاعة رقم 1 مدني في محكمة الأقصر الابتدائية.

وأضاف "هدهد"، أن لجنة استقبال الطلبات، وملفات الترشح كانت تعمل بصورة طبيعية من التاسعة صباحًا بدءا من 12 يوليو وحتى 18 يوليو الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن إجمالي أعداد المرشحين بلغ 28 مُرشحًا مُحتملًا على مستوى المحافظة، بينهم 3 سيدات.