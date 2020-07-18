الوطنية للانتخابات: أجرينا كشفا طبيا ونفسيا على مرشحي مجلس الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لها ميزانية مستقلة، وعندما يكون هناك استحقاق انتخابي يتم إرسال طلب لوزارة المالية لدفع تلك التكاليف، مشيرًا إلى الاتفاق مع كافة الجهات الحكومية على آلية العمل خلال فترة الانتخابات.

وأضاف "إبراهيم "، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "ON E"، أن وزارة الصحة قامت بتحديد مستشفيات ومراكز طبية خاصة بالتحاليل لإجراء التحاليل اللازمة على كافة المرشحين: "بيتكشف عليهم نفسيًا وطبيًا وكل حاجة، وبنحلله مُسكرات ومخدرات"، موضحًا أن مجلس الشيوخ ليس بدعة، وكافة الدول تملك غرفتين تشريعيتين من أجل إثراء الحياة الديمراطية في المجتمعات.

وأكد أن الانتخابات البرلمانية السابقة شهدت تقدم الكثير من المواطنين بأوراقهم للترشح، حيث لا يوجد عائق لأي مواطن في الترشح وتمثيل دائرته في مجلس الشيوخ.

ووجه رسالة للشباب المصري بأنهم يمثلون كتلة تصويتية لا يستهان بها، وعليهم الظهور في هذا الاستحقاق الانتخابي سواء كانوا مرشحين أو ناخبين، لإثراء الحياة الديمقراطية وإرسال رسالة للعالم بأن الشباب المصري على وعي كامل بمصلحة بلاده الداخلية.