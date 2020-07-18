زايد: إشغال أجهزة التنفس الصناعي في القاهرة انخفض من 97% لـ20%

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه منذ أربعة أسابيع كانت نسبة الإشغال في أجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في القاهرة وصلت لـ97%، واليوم 20% فقط، "قلت على مدار الشهر، كان كل أسبوع يقل عن الأسبوع اللي قبله 15%"، موضحة أن أعداد المصابين الذين يحتاجون لأجهزة التنفس الصناعي قل كثيرا.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر": "ده يعني أن شراسة الفيروس أقل، اللي إحنا وثقناه وتشاركنا بيه مع العالم، العالم كله بيقول كده، رغم أن الزيادة كتيرة جدا في إعداد الإصابات إلا أنها الحمد لله هتلاقي الكيرف بتاع منحنى الوفيات حاليا يقل".

وتابعت: "في أمريكا الشمالية والجنوبية بالنسبة للإصابات عالية جدا ولكن بالنسبة للوفيات أقل من لما كانت الإصابات في أوروبا عالية، هتلاقي العالم الإصابات تزيد ووفيات تقل، ده معناه أن حدة الفيروس وشراشته بتقل".