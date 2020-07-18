الخارجية: نرفض تدخلات تركيا في الشأن العربي.. تنتهك قرارات مجلس الأمن

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترفض كافة التدخلات التركية في الشأن العربي وتنتهك وتفتقر لأي سند شرعي منتهكة قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف "حافظ"، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على فضائية "CBC"، أن الجهات الليبية التي جلست مصر معها هي الجهات المنتخبة مثل مجلس النواب الليبي والقبائل الليبية الأكثر دراية بمصلحة شعبها، موضحا أن مصر ترفض بشكل قاطع التدخلات السياسية والعسكرية التركية في المنطقة العربية.

وأكد أن الشعب الليبي ينظر للتدخل التركي على أنه مهددا للأمن القومي الداخلي الليبي، حيث تقوم تركيا بالاستعانة بالمقاتلين الأجانب لتنفيذ عمليات في ليبيا، وتقوم الإدارة التركية بإقحام بلادها بمخاطر غير محسوبة، كما تغامر بالشعب التركي، حيث إن تركيا تبعد عن ليبيا آلاف الأميال، وتزج بها في صراع لتغليب تيارات أيدولوجية، مشيرا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى حل سياسي في ليبيا وإعادة الأمن والأمان هناك عبر "إعلان القاهرة" لوحدة التراب الليبي وسيادة الدولة الليبية.