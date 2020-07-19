"كان بيتعاطى هيروين ووقع ميت".. رفقاء السوء ألقوا جثة صاحبهم في الشارع

"كنا في قاعدة كيف وصاحبنا مات وهو بيشد هيروين، فرحنا رمينا جثته في الشارع عشان نبعد عن دوشة المباحث" بتلك الكلمات روى شاهد عيان وصديق المتوفى تفاصيل وفاة مسجل خطر بجرعة مخدرات زائدة في محضر الشرطة.

وبعد 24 ساعة فقط من العثور على جثمان المتوفى في أحد الشوارع بمنطقة الزاوية الحمراء نجحت المباحث في الكشف عن أسباب الحادث وأزاحت الغموض عنها وتبين أن الوفاة خالية من أي شبهات جنائية.

انكشفت الواقعة بعد تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بالعثور على جثة شخص متوفى، وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه عاطل ، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائي، وبإستكمال الفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه مسجل شقى خطر ، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده والمتوفى بالشقة محل سكنه وبصحبتهما 3 أشخاص آخرين ، لتعاطى المواد المخدرة، شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين توفى على أثرها، فاختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من الجثمان خشية افتضاح أمرهم، وفى سبيل ذلك استعان بأحد المتهمين لحمل الجثة والتخلص منها بمكان العثور عليها، وتم بإرشاده ضبط باقى المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء باعترافات المتهم الأول، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة وقررت حبسهم على ذمة التحقيق.