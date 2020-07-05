الداخلية تنجح في ضبط 15 كيلو هيروين قبل توزيعها

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الشرقية – ويحمل جنسية إحدى الدول العربية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين ، متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس ودائرة قسمى شرطة أول وثان العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطه فى الإتجار والترويج على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية، أمكن إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحيازته (60 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت جميعها 15 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2250000 – إثنان مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.