بنك مصر يدعم مؤسسة "بهية" بـ10 ملايين جنيه لمحاربة سرطان الثدي

وقع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع مؤسسة «بهية» للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، وذلك للتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لسد الاحتياجات الطبية وشراء جهازين ماموجرام للكشف المبكر عن أمراض سرطان الثدى، واللذين يمثل وجودهما إضافة قوية فى تقديم خدمة الكشف المُبكر لعلاج سرطان الثدى لجميع السيدات.

ويأتى توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من دور البنك الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، وحرصه على سد احتياجات المؤسسة الطبية لاستقبال أعداد إضافية من السيدات تقدر بحوالى 56 ألف سيدة سنوياً لإجراء الكشف المبكر، وذلك للمساعدة فى القضاء على قوائم الانتظار عن طريق زيادة وحدات الكشف المبكر.

الجدير بالذكر أن بنك مصر يحرص دائماً على المساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، كما يحرص البنك على دعم جهود الدولة فى جميع المجالات التنموية وخاصة فى مجالى الصحة والتعليم اللذين تحرص الدولة على الارتقاء بهما لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما ينعكس على الصالح العام.

وقام بنك مصر مؤخراً بالمساهمة فى عدة مشروعات تنموية خاصة بمجال الصحة ويأتى على رأسها دعم البنك للقطاع الصحى فى محافظات مصر لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بأكثر من 600 مليون جنيه، هذا إلى جانب دعمه لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمبلغ 32.08 مليون جنيه، وذلك لإنشاء مركز القسطرة فى مستشفى مجدى يعقوب الجديد فى حدائق أكتوبر، وذلك لتلبية الاحتياج المتزايد لعلاج القلب والأوعية الدموية، ودمج العلاج والبحث وتطوير القدرات بطريقة علمية.

كما دعم البنك مستشفى الناس للأطفال بمبلغ 30 مليون جنيه لدعم مركز الأشعة بالمستشفى، وكذلك دعم مستشفى المنيا الجامعى للمساهمة فى تطوير ملحق عمليات المستشفى بمبلغ 65 مليون جنيه.

ووصل إجمالى مساهمات البنك فى مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالى 2019/2020 لنحو 1.4 مليار جنيه، وقد بلغت مساهمات البنك أكثر من 3.2 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.