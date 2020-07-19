علي جمعة: النبي أعطى درساً لأتباعه في أرض المعركة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية سابقا، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام بالتنبيه على أصحابه بعدم أسر المقاتلين من جيوش أعدائه بعد ملاحقتهم، ويتم الأسر بأرض المعركة فقط، اعتقادا منه بأن من يؤسر بعد ملاحقته فيسقط حق الفدية عليه، وهو درس أعطاه النبي لأتباعه، وقال له الله في كتابه الكريم: "عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ".

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الإنسان الرباني هو من يتخلى عن بعض حقوقه ولذا نُسب لرب العالمين، حيث كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي إنسانا كامل الأوصاف، حيث كان أمينا وصادقا وذا قلب طيب، موضحا أنه وبعد نزول الوحي عليه مات له أبناءه ليصبح إنسانا ربانيا تخلى عن الكثير من حقوقه.

وأكد أن هناك فارقا كبيرا بين الطريق للفهم ويباح فيه التفتيش والتعلم، وقرار الشخص النهائي بالقطع بأمر شيء معين، حيث إن هناك من يقرأ بعضا من الآيات على أن الرسول كان يتعامل ويتصرف ببعض الأمور ببشريته للانتقاص من قدر النبي واعتباره شخصا غير كامل، وهو أمر خاطئ تماما ولا يجوز.