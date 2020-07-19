وفقا لمؤشر "بيزنس نيوز 2020" لقياس التزام المؤسسات بتطوير وتنمية المجتمع: "المصرف المتحد" يحصد المركز الرابع في المسئولية المجتمعية

حصد المصرف المتحد المركز الرابع وسط البنوك العاملة بالسوق فى أعمال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وفقاً لتصنيف مؤشر «بيزنس نيوز 2020» للمسئولية المجتمعية، الذى يقوم على قياس مدى التزام المؤسسات المصرفية بخدمات تطوير وتنمية المجتمع. وجاء ترتيب المصرف المتحد فى المرتبة الرابعة من حيث معدل الإنفاق على أعمال المسئولية المجتمعية من إجمالى الدخل العام للمصرف، وأيضاً قياس حجم الأنشطة المؤسسية والمبادرات القومية التى شارك فيها المصرف المتحد على مدار الأعوام الماضية.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: «سعيد بحصول المصرف المتحد على هذا الترتيب المتقدم، فاستراتيجية المصرف المتحد استندت على إطار مؤسسى لتعمل ضمن منظومة البنك المركزى للتنمية المجتمعية فى أعمال خدمة وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للمجتمع، إلى جانب معالجة مشكلة الفقر والجوع والرعاية الصحية والعشوائيات، وخلق فرص عمل للقضاء على البطالة، ومساندة الدولة المصرية فى التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية 2030».

وأوضح القاضى أن المصرف المتحد من خلال إدارة «إيثار» للتنمية المجتمعية اتخذ عدة محاور للعمل فى مجال المسئولية المجتمعية، حيث قامت إدارة «إيثار» بسلسلة من المشاركات الاستراتيجية مع كبرى مؤسسات المجتمع المدنى، وعلى رأسها: الأزهر الشريف، وصندوق تحيا مصر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالى، ومؤسسة مصر الخير، وبنك الطعام المصرى، ومؤسسة صناع الخير. وقالت جيهان أبوحسين، مدير عام إدارة إيثار للتنمية المجتمعية بالمصرف المتحد، إن إدارة «إيثار» اتخذت خطة عمل خلال النصف الأول من 2020 لتغطى 4 مجالات رئيسية خاصة بعد تداعيات الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد، التى شملت التعليم والصحة والتنمية المجتمعية والإطعام.

وأشار البنك إلى أنه فى مجال التعليم وتشجيع تطبيقات حلول الاقتصاد الأخضر للتنمية المجتمعية المستدامة، قام بدعم الباحثين من الشباب المصرى المتميز للمشاركة فى المحافل الدولية، وذلك تحت شعار «اتحضر للأخضر»، كما شارك ضمن مبادرة «رواد النيل»، لتبنى 5 مشروعات وأفكار لشباب رواد الأعمال والشركات الناشئة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان، كما بادر المصرف بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مبادرة «أولادنا فى عينينا» للكشف عن مسببات العمى لأطفال المدارس، خاصة الابتدائية.

وفى مجال الصحة، أجرى المصرف المتحد عدة حملات توعية لأهالى منطقة سانت كاترين والوديان المجاورة ضد أمراض سرطان الثدى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير ومستشفى بهية، كما قام فريق عمل المصرف بالتبرع لمستشفى سانت كاترين بـ4 أجهزة طبية و100 فيس شيلد لضمان الوقاية والحماية الكاملة للأطقم الطبية والتمريض والمصابين، وفقاً لبيان البنك.

أشرف القاضى: "رخاء" حقق عائداً 10.75% منذ بداية العام

وفى سياق آخر، أكد أشرف القاضى أن صندوق رخاء النقدى حقق عائداً بلغ أكثر من 10.75% على أساس سنوى منذ بداية العام الحالى.

وأضاف القاضى أن صندوق رخاء ينافس بالسوق فى عوائد الصناديق النقدية المتوافقة مع أحكام الشريعة منذ إنشائه، لافتاً إلى أن المستثمر يستطيع أن يكتتب فيه أو يقوم بصرف جزء أو كل من استثماراته وعوائدها بصفة يومية ودون أى عمولات أو مصروفات، وأنه مناسب لإدارة السيولة اليومية الفائضة للشركات والأفراد. وأضاف أن المصرف المتحد منح المستثمر فى صندوق رخاء ميزة إضافية تتمثل فى إتاحة القيام بعملية الاكتتاب والاسترداد عن طريق الموبايل البنكى أو الإنترنت البنكى بكل سهولة وفى الحال ومن أى مكان. وأكد أن عوائد صندوق «رخاء» النقدى معفاة من الضرائب بالنسبة للأفراد، مضيفاً: «يمنح الصندوق عائداً يومياً، ويستثمر أمواله فى أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يدخل فيها أى استثمارات بالأسهم، وبالتالى لا يتآكل رأسمال المستثمر فيه».

ومن جانبه أكد عمرو أبوالعينين، الرئيس التنفيذى لقطاع إدارة الأصول بسى آى كابيتال، أن صندوق «رخاء» النقدى يعد من الآليات الاستثمارية الإسلامية الأفضل بالسوق المصرية، لأنه يمنح العميل فرصة الاستثمار الآمن والمتوافق مع أحكام الشريعة فى آنٍ واحد. وأوضح أبوالعينين أن مؤشرات أداء صندوق «رخاء» النقدى أظهرت تصدره للصناديق المحلية والإقليمية، وذلك بشهادة مؤسسات مالية عالمية منها EMEA Finance فى 2016، ومؤسسة مينا فند مانجر فى ٢٠١٧ و٢٠١٨ وجلوبال انفستور التابعة لمؤسسة اليورومونى، التى منحت صندوق رخاء جائزة أفضل صندوق نقدى، طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى الشرق الأوسط لعام 2018.

ومن ناحية أخرى، وقع المصرف المتحد وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، البروتوكول الثالث لتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل بقيمة مليارى جنيه، وذلك فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى، وانطلاقاً من الدور الوطنى للمصرف المتحد لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة ومستقرة للمواطن المصرى. وقع البروتوكول أشرف القاضى، ومى عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بحضور فريق عمل المصرف المتحد وفريق عمل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

ويعد هذا البروتوكول الثالث والأكبر للتعاون المشترك بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى والمصرف المتحد تحت مظلة مبادرات البنك المركزى المصرى لتمويل محدودى الدخل «وحدات سكنية مدعمة تصل لـ7%» ومتوسطى الدخل «وحدات سكنية مدعمة تصل لـ8%».

وقال أشرف القاضى إن صندوق الإسكان الاجتماعى والبنك المركزى المصرى يدعمان السوق العقارية لمواجهة التحديات التمويلية، معتبراً أن الوضع الاقتصادى يتغير للأفضل وأصبح أكثر استقراراً وتفاؤلاً فى ظل وعى القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات لتوفير سكن آمن وكريم يليق بالمواطن المصرى. وأضاف أن بروتوكول التعاون الجديد مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى استمراراً لدور المصرف المتحد التنموى والحيوى لمساندة استراتيجية الدولة فى زيادة معدلات التشغيل والقضاء على البطالة والتوسع العمرانى، فضلاً عن القضاء على العشوائيات وبناء النموذج الحضارى للمعمار المصرى. وأشاد «القاضى» بالنجاحات التى تحققت فى ظل مبادرات البنك المركزى المصرى لدى قطاعات الدولة، ومنها القطاع العقارى وإيجاد الحلول المناسبة لمواكبة كافة الظروف التى تمر بها البلاد والعالم فى الوقت الراهن.