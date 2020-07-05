"المصرف المتحد" يوافق على استخراج بطاقات ائتمان للصحفيين

قال محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وافق على استخراج بطاقات ائتمان للزملاء الصحفيين بضمان بدل التكنولوجيا، وذلك بحد أدنى عشرة آلاف جنيه إلى عشرين ألف جنيه وهي بطاقات مشتريات.

وأوضح "خراجة"، في تصريح له، أن المصرف المتحد وافق أيضًا على توفير 64 فرصة تدريب لأبناء الزملاء الصحفيين من طلبة كليات التجارة والحقوق خلال فترة الصيف 2020، على أن يتم تقديم الطلبات لدى نادر سعيد بالدور الأول بنقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن الأوراق المطلوبة هي شهادة قيد بالعام الدراسي الحالي، وصورة البطاقة الشخصية.

وبحسب "خراجة" أيضًا، وافق المصرف المتحد على تركيب ماكينة صراف آلي بداخل مبنى النقابة بجوار ماكينة البنك الأهلي لخدمة الصحفيين، والبعد عن زحام الفروع.