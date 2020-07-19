نائبة تونسية: الغنوشي له علاقات بأنظمة إرهابية.. ينفذ مخططا ظلاميا

قالت النائبة التونسية عبير موسى، رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، إن هناك حملة لعزل راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، وسيتم تحديد جلسة لجمع 109 توقيعات من أجل سحب الثقة منه، "سنظل مرابطين حتى ينعقد المكتب من أجل جمع توقيعات لعزل الغنوشي"، مؤكدة أن مجلس النواب الحالي يحتضن الإرهاب ويؤوى البؤر العائدة من مناطق النزاع والغنوشي له علاقات بأنظمة إرهابية.

وأوضحت "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان في تونس تريد أخونة المحكمة الدستورية التونسية من خلال ترشيح أعضائها لرئاستها وعضويتها، والغنوشي تجاهل كل المطالب وهرب إلى الأمام من مطالب النواب وأكد أنه لديه التزامات مع من عليهم شبهات إرهابية لكي ينفذ مخططه الظلامي المتطرف.

وأشارت النائبة التونسية، إلى أنهم يرفضون أن تكون تونس حديقة خلفية لإدارة واحتضان أي عملية عسكرية ضد ليبيا وأنها ترفض التدخلات في الشأن الليبي من قبل الغنوشي، مشددة في الوقت ذاته على أن التهديد والممارسات العنيفة لن تثنيها عن حمل القضية الوطنية والدفاع عنها ضد أخطبوط العنف والإرهاب والإخوان، وهدفها أن تكون الحكومة التونسية خالية من تنظيم الإخوان الإرهابي المتطرف.

وأكدت رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، أن الغنوشي خطر على الأمن القومي التونسي، وخرج عن البروتوكول المتعارف عليه وحاد عن مهام منصبه عندما التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحة أن المرأة لها دور في إحلال السلم والأمن في العالم ويجب أن تكون المرأة العربية في موضع القيادة لتتمكن من الدفاع عن بلدها، كما أن القضايا التي أقامها راشد الغنوشي ضدها ستفتح الكثير من الاتهامات ضده، موجهة التحية للمرأة المصرية والعربية لدعمها لمواقفها المناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية.