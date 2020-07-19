شفاء الأورمان.. 10 معلومات عن مدينة الطب العالمية بالأقصر

مرت 4 سنوات على افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة، شمال محافظة الأقصر، حيث أول صرح طبي مجاني لعلاج مرضى السرطان بمحافظات صعيد مصر، ساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد، وأطلق سلسلة من الفعاليات الطبية والمجتمعية المهمة، لدعم الكشف المبكر لسرطان الثدي.

"الوطن" استعرضت أهم النقاط التي جعلت المستشفى بمثابة مدينة طبية عالمية على أرض مصرية، تليق بأبناء الصعيد، حققت سلسلة نجاحات تصدرت بها عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية، بل وشارك فريق المستشفى، في نشر نجاحاتهم وأبحاثهم في المجلات والدوريات العلمية حول العالم.

١- يقع مستشفى علاج الأورام بالمجان في مدينة طيبة الجديدة شمالي محافظة الأقصر، تعد أول وأكبر مستشفى متكامل لعلاج السرطان فى صعيد مصر بالمجان تماماً، حيث تم تجهيزه بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم فى مجال الأورام السرطانية، ويخدم سكان محافظات بجنوب الصعيد.

٢- نجح مجلس إدارة المستشفى في اختيار موقع عظيم لإقامته عليه، وهي محافظة الأقصر التى تعتبر أكبر مدينة أثرية فى العالم ويتوافد عليها السائحون الأجانب والنجوم العالميون من مختلف دول العالم، والمستشفى يخدم أبناء الصعيد بتعداد سكاني، يزيد عن 11 مليون نسمة.

٣- تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المستشفى ويتم داخلهما علاج عشرات الآلاف من المرضى، ويجري العمل بالمرحلة الثالثة لعمل توسعات بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة لافتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد، كما حصل المستشفى مؤخراً على شهادات الأيزو الثلاثة في وقت قياسى بنجاح كبير.

٥- تم افتتاح المرحلة الأولى بتكلفة تخطت 330 مليون جنيه في 27 مايو 2016 في افتتاح تاريخى بحضور عدد من الوزراء ونواب البرلمان وغيرهم من قيادات الصعيد التنفيذية والشعبية، وذلك فى إنجاز ضخم خلال 15 شهراً بدلاً من 36 شهرا منذ وضع حجر الأساس فى 9 ديسمبر.

٦- من البداية سعت الإدارة في أن يكون المستشفى رائدا فى مجال رعاية مرضى الأورام فى مصر والمنطقة العربية بأكملها من خلال تميزه فى مجالات العلاج والتعليم والتدريب والبحث من أجل علاج السرطان والتوعية الوقائية بالمرض، ووفرت أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين.

٧- المستشفى يضم أقسام العيادات الخارجية للكشف على المرضى يومياً، وقسم علاج اليوم الواحد ويضم العلاج الكيماوى بـ45 مقعدا تستوعب حوالى 200 مريض يومياً طوال الأسبوع، ويضم أيضًا قسم العلاج الإشعاعى الذى يضم جهاز المحاكى لتحديد منطقة العلاج باستخدام الأشعة المقطعية، كما يوجد بالقسم غرفة قوالب لصناعة الأقنعة وعلاج الإشعاعى عن قرب وجهاز التخطيط ثلاثى الأبعاد، وجهاز المعجل الخطى للعلاج بالأشعة الخارجية

٨- يضم المستشفى أيضًاا معامل تضم أقسام (أمراض الدم – الكيمياء الإكلينيكية – المناعة – الميكروبات – الوراثة الخلوية – الوراثة الجينية)، ودار لضيافة المرضى داخله، ويوجد أجهزة أشعة متنوعة تضم (جهاز الأشعة العادية – جهاز الماموجرافى – جهاز الموجات فوق الصوتية – جهاز الرنين المغناطيسى – جهاز الأشعة المقطعية متعددة المقاطع)، بالإضافة لوحدة الطب النووي والمعمل الحار الذي يضم (جهاز قياس الجرعة الإشعاعية – جهاز الكاشف الإشعاعى المكانى – دولاب الغازات – غرفة رسم القلب بالمجهود)، يضم المستشفى كذلك قسم الصيدلية الإكلينيكية والتى تشمل تخصصات (صيدلى العيادات – صيدلى وحدة التحضير للأدوية الوريدية – صيدلى وحدة صرف الأدوية – صيدلى وحدة علاج اليوم الواحد – صيدلى وحدة العلاج الخارجي).

٩- تم افتتاح المرحلة الثانية من المستشفى في يوم 16 ديسمبر 2017 وضمت 4 غرف عمليات كبيرة ووحدة للمناظير الطبية ووحدة إنعاش تحتوى 6 أسرة وجهاز أشعة بوزترونى ووحدة بنك الدم، إضافة الى قسم رعاية مركز يضم 20 سرير ووحدة غسيل كلوى تضم 5 أسرة، وقسم للإقامة الداخلية يحتوى 100 سرير وجهاز أشعة فلوروسكوبى ووحدة التخلص من النفايات الطبية

١٠- ضمت المرحلة الثانية ايضًا قسم إعادة تأهيل يتضمن العلاج الطبيعى والوظيفى والإرشاد النفسى والمعنوي، وقسم العلاج التلطيفى يشمل برامج لرعاية المريض طبياً ونفسياً واجتماعياً عندما يفشل العلاج ويصبح المرض فى مراحلة المتأخرة، وحاليًا يسير المستشفى بخطى ثابتة نحو استكمال التجهيزات والفرش بمقر المرحلة الثالثة الذي يشهد تركيب أجهزة عالمية لخدمة الأطفال.