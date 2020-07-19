وزيرة الهجرة تُلقن لجان الجماعة الإرهابية درسا: لو إنتو فاضيين إحنا لأ

واجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الحملة الإخوانية التي شُنت ضدها بعد نشرها صورة مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية والمناشدة بمساندته ضد حملة التشويه التي يتعرض لها البابا هذه الفترة.

وقالت وزيرة الهجرة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "صدقوني مش فاضيين.. في الوقت اللي الدولة بتواجه تحديات على كل جبهة والشعب مؤمن بالله الواحد وبقيادته المخلصة ألاقي بعض النفوس اللي اتضايقت من صورتي مع قداسة البابا تواضروس الثاني.. أحب أفكرهم بصورتي في عام 2017 مع بابا الفاتيكان اللي برضه البعض وقتها انزعج من طريقة سلامى له ( Reverence)".

وأضافت وزيرة الهجرة: عايزة أوضح بعض النقاط:

1- أنا وزيرة مصرية في حكومة مصرية.

2-أتشرف بطريقة سلامي لرموز الكنيسة.

3- اتشرف بإني وزيرة بتشتغل فى عهد تحترم فيه القيادة المصرية كل المواطنين المصريين رغم التركة الثقيلة اللي ورثتها.

4- اتشرف بإني لما بحضر مقابلة مع الرئيس بيعرفنى بإني الوزيرة المصرية مش بيعرفني بطريقة طائفية.

5- اتشرف بإني لما بكلم فضيلة الإمام الأكبر على التليفون بقوله يا أبويا وهو بيقولي يا بنتي العزيزة.

وأرفقت الوزيرة رابط لمنشور على إحدى الصفحات التابعة للجماعة الإرهابية، واختتمت منشورها قائلة: "خلاصته، لو حضراتكم فاضيين إحنا مش فاضيين ورانا شغل كتير، ورانا نحمي بلدنا ورموزنا مش بس من تحديات خارجية، إنما كمان نحميهم من الفكر والثقافة المتواضعة جدا لدى البعض. تحياتي".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، نشرت صورة لها مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، معلنة عن دعمها الكامل له ضد حملات التشويه التي يتعرض لها.

وأعقب ذلك حملات هجوم طائفية إخوانية طالت وزيرة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة شنتها لجان الجماعة الإرهابية، كمحاولة لإشعال فتنة طائفية أخمدتها الوزيرة في مهدها بكلماتها الحاسمة.