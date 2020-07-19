ضبط 15 وصلة مياه مخالفة بنجع حمادي ودشنا في قنا

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، حملاتها لرصد المخالفات التي يقوم بها بعض المواطنين باستخدام مياه الشرب في أغراض غير المخصصة لها سواء كان في الزراعة أو رش شوارع أو وصلات خلسة بدون تراخيص.

وبناء على تعليمات المهندس محمد جلال عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة، وتوجيهات المحاسب أشرف السمان، رئيس القطاع التجاري بالشركة، بالمتابعة الميدانية ورصد المخالفات، حفاظا على مستحقات الشركة وعدم إهدار مياه الشرب.

وبحسب بيان الشركة، رصدت إدارة المخالفات في فرعي نجع حمادي ودشنا، 15 مخالفة بقرى الشعانية والحمدية تابعة مركز نجع حمادي، وأيضا بمركز دشنا. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.