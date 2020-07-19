ترامب يعلن الانتقال إلى مسيرات الهاتف بسبب كورونا

أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الانتقال إلى "مسيرات الهاتف" بدلا من التجمعات الجماهيرية المعتادة في الملاعب، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال ترامب، للناخبين المؤيدين له، في ولاية ويسكونسن خلال فعالية تأييد مماثلة: "حتى يتم حل هذه المشكلة، سيكون من الصعب علينا عقد هذه التجمعات الجماهيرية الضخمة، لذلك سأقوم بتنظيم مسيرات هاتفية، وسنسميها تجمعات ترامب، لكننا سنفعل ذلك عبر الهاتف" وفقا لقناة "روسيا اليوم".

ومن المعروف، أن ترامب يحب الاجتماعات واللقاءات المباشرة مع الناخبين، ولكن خلال وباء كوفيد-19، بات الرئيس الأمريكي يتعرض للانتقاد لأن المشاركين في فعالياته، لا يتقيدون بالمسافات الاجتماعية، ولا يرتدون الكمامات الواقية تقريبا.

وفي وقت سابق ذكر الحزب الجمهوري الأمريكي، أنه قرر تحديد عدد المشاركين في مؤتمره في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، وسط تصاعد تفشي الفيروس التاجي. وخلال هذا المؤتمر حيث يجب أن يوافق ترامب رسميا على ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.