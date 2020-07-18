ترامب يتعهد بعدم إجبار الأمريكيين على ارتداء الكمامات

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم إجبار مواطنيه على ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا، ما يعمق الخلاف بينه وبين كبير خبراء الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي.

وقال ترامب، في حديث مع شبكة "فوكس نيوز"، إنه لا يوافق على فرض حكم شامل في البلاد يجبر الناس على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، مضيفا أنه يجب ترك "نوع من الحرية" للناس في خياراتهم، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتأتي تصريحات ترامب بعد دعوة فاوتشي حكام الولايات لأن يكونوا "صارمين قدر المستطاع"، في فرض ارتداء الكمامات على المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب انتقد في الفترة الأخيرة مسؤولي الصحة في الحكومة وتوجيهاتهم في الوقت الذي تهدد فيه زيادة مطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تخفيف قيود العزل العام في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار الرئيس الأمريكي في وقت سابق، إلى إن فاوتشي ارتكب الكثير من الأخطاء فيما يتعلق بفيروس كورونا.

ونفى فاوتشي الأخطاء المنسوبة إليه وغاب عن المؤتمرات الصحفية للفريق الخاص بمحاربة فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.