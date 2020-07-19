196 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم، تسجيل 196 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 8638 مصابا.

وذكرت الوزارة البلغارية، في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، أنّ من بين الحالات الجديدة، هناك 91 حالة في العاصمة "صوفيا"، بينما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حتى الآن 4258 حالة.

وأضاف بيان السلطات الصحية، أنّ 605 مرضى بالفيروس أدخلوا إلى المستشفيات ويتلقون العلاج اللازم، 34 منهم في حالات الرعاية المركزة، بينما زاد عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس خلال الـ24 ساعة بمقدار حالتين اثنتين ليبلغ إجماليها حتى الآن 299 حالة.

أما عن المتعافين، فزادوا على مدار أمس السبت بمقدار 48 حالة، ليبلغ الإجمالي 4081 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين في الأطقم الطبية منذ بداية الوباء في بلغاريا حتى الآن 550 حالة.