مطرانية أسوان تحذر من "نصاب" ينتحل اسم "الراهب بيشوي الباخومي"

حذرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان، من شخص ينتحل اسم الراهب بيشوي الباخومي لتلقي تبرعات مالية، مشيرة إلى أنه "نصاب" وليس لها علاقة على الإطلاق به.

وقالت المطرانية في بيان لها، للتنبية على الأقباط، بإن شخص يدعي أنه الراهب "بيشوي الباخومي" يتصل تليفونيا ببعض أبناء الكنيسة ويطلب منهم تبرعات، علما بأن الراهب الحقيقي ليس له علاقة على الإطلاق بالأمر، وأن هذا الشخص ينتحل اسم الراهب ويستغله لجمع المال.

وأضافت المطرانية التي يشرف عليها الأنبا هدرا، مطران أسوان: "نرجو في المحبة عدم تقديم أي تبرعات لأي شخص إلا إذا كان يحمل خطاب موقع من الأنبا هدرا ومختوم بختم المطرانية وأن يكون ذلك بإيصالات معتمدة".