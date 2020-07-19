قطع المياه عن منطقتين غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأحد، قطع المياه عن منطقتين غرب الإسكندرية، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنّه سوف يتم ضعف وانقطاع المياه عن منطقتي كرموز وكوم الشقافة، لافتة إلى أنه سيجري عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأضافت الشركة، أن انقطاع المياه جاء بسبب حدوث كسر في خط طرد 12 بوصة "عنبر كوم الشقافة"، ما يتسبب في انقطاع المياه عن المنطقتين المشار إليهما، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.