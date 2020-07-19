السلفادور تنتقل للمرحلة الثانية من فتح الاقتصاد رغم تفشي كورونا

قال الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة، السبت، إنّ بلاده ستنتقل إلى المرحلة الثانية من إعادة فتح اقتصادها، رغم استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ذلك البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وابتداء من 21 يوليو سيعاد فتح قطاع التصنيع وصناعة الأحذية والورق والورق المقوى، إضافة لوسائل النقل العام بموجب خطة حددتها الحكومة الشهر الماضي.

ونشب خلافا بين أبوكيلة والكونجرس بالسلفادور، بشأن كيفية إدارة الجائحة. ويرفض أعضاء البرلمان حتى الآن الموافقة على طلب من حكومة أبو كيلة لفرض تدابير طارئة جديدة للحد من تنقل الناس.

وقال الرئيس في مؤتمر صحفي: "إذا لم نتمكن من التقليل من الإصابات لأنهم لم يعطوننا الأدوات فليس هناك جدوى من تأجيل المرحلة الثانية من إعادة فتح الاقتصاد".

وسجلت السلفادور في المجمل 11508 حالات إصابة بفيروس كورونا و324 حالة وفاة.