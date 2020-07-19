فيديو.. التجار بعد انخفاض أسعار المواشي: كورونا وقف حالنا

انخفضت أسعار المواشي هذا العام مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يشهد ارتفاعا في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وشهد مدبح السيدة زينب ضعفا في إقبال المواطنين هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد على الرغم من استمرار عمليات التعقيم والتنظيف يوميا بسبب الجائحة.

"الناس خايفة تخرج من البيوت وده بالنسبة لنا وقف حال"، هكذا علق أحد تجار المواشي بمدبح السيدة زينب على حالة الركود التي يشهدها المكان هذا العام، موكدا أن العمل يسير كما هو دون أي تغيير بل أن الأسعار انخفضت وتراجعت بقيمة تتراوح من 5 جنيهات إلى 3 جنيهات في الكيلو.

ووجه أحد التجار نصائح للمواطنيين بسبب أزمة كورونا بعدم الخوف من الشراء والنزول لتلبية متطلباتهم من لحوم العيد: "مش عايزين الناس تخاف المكان عادي وإحنا عاملين احتياطاتنا ولابسين كمامات والدنيا ماشية الحمد لله".

وأكد التجار على انخفاض أسعار المواشي هذا العام بالتزامن مع جائحة كورونا التي تمر بها البلاد فتراوحت أسعار كيلو اللحم الضاني من 55 لـ 57 جنيها بينما تراوحت أسعار كيلو الكندوز من 52 إلى 55 جنيها.