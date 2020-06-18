مؤسس سوق لبيع المواشي إلكترونيا: تلقينا استجابة من المواطنين

قال عاطف عبدالوهاب، المقيم بقرية عرب مطير بأسيوط، ومؤسس سوق إلكترونية لبيع وشراء المواشي على فيس بوك، إن فيروس كورونا وانتشاره هو من جعلنا نفكر ونبحث عن بدائل والبعد عن التزاحم، وعندما وضعنا في الموقف وطلبنا من المواطنين عدم التجمع فكان ردهم هنروح فين والأرياف وطبيعة الأرياف أن كل شغلها على الزراعة والمواشي ومن هنا جاءت الفكرة.

وأضاف عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه لعدم وجود حل بدأنا في التفكير بعمل صفحة على فيس بوك لعرض المواشي عليها سواء للبيع أو الشراء وتلقينا استجابة وتعليقات جيدة من المواطنين وبدأنا في العمل.

وتابع، أن كل ما نعتمد عليه هو التفاهم مع الأشخاص الجيدين ومن يسبب إحباطا لنا نتجاهله لأننا إذا التفتنا له سيقف المشروع وأحوال المواطنين في ظل أزمة فيروس كورونا المنتشر، مؤكداً أن هناك حوالي أكثر من 2400 مشترٍ للمواشي.