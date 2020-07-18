"بيطري المنوفية" يفعل غرف العمليات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرروة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى بجميع المجازر وإدارات الطب البيطري بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بإدارات الطب البيطري بمراكز المحافظة والتي تعمل على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام طواريء (2174929، 2174931) لاستقبال شكاوى المواطنين خلال أجازة العيد والعمل على حلها فورًا.

وكشف الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري، عن رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والأجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة وفتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعاً لكثافة الذبائح ولمواجهة زيادتها، وكذا توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظًا على صحة وسلامة اللحوم وتطهير وتعقيم المجازر، بالإضافة لتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم.

وأضاف "عوض"، أنه جرى إعداد برنامجًا للمرور على المحلات والسوبر ماركت من خلال لجنة حماية المستهلك، لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيواني وتاريخ الصلاحية، وكذا المرور على المحلات والمطاعم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والشئون الصحية بالمحافظة.

وكشف مدير مديرية الطب البيطري عن استمرار فتح المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي طوال أيام العيد مجانًا، حفاظًا على البيئة ولضمان سلامة وجودة لحوم الضاحي، وذلك بعد الكشف عليها من خلال أطباء متخصصين، بالاضافة لتكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة ، وكذا التفتيش علي ثلاجات اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد "عوض" مراقبة جميع منافذ بيع المنتجات ذات المنشأ الحيواني للتأكد من صلاحيتها وجودتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تكثيف عمل لجان مكافحة الحيوانات الضالة بجميع مراكز ومدن المحافظة حرصًا علي سلامة المواطنين.

وأكد على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالمراكز لاستقبال الشكاوى أيام العيد والعمل على حلها فورًا، حيث جرى تخصيص أرقام الهواتف كالتالي: شبين الكوم (2174932)، بركة السبع (2994742)، الشهداء (2750069)، الباجور (3884665)، منوف (3661782)، أشمون (3442184)، قويسنا (2573122)، تلا (3569827)، السادات (2679249).