2944 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

بدأت امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء بشكل طبيعي، حيث فرضت قوات الشرطة كردونات أمنية لمنع أولياء الأمور من الاقتراب من مبنى اللجان.

وواصل مجموعة من الشباب التابع لمديرية الشباب والرياضة تنظيم صفوف الطلاب والملاحظين لدخول بوابة اللجان الرئيسية.

وواصلت الفرق الطبية الكشف على الطلاب والملاحظين، مع دخول الجميع من البوابة الرئيسية لإجراء عملية التعقيم المعتادة.

وأكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها 2944 طالبًا وطالبة موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها 6 لجان في العريش و5 لجان في بئر العبد و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.

وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.