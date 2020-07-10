مستشفى العريش ينفى إصابة 5 أطباء بفيروس كورونا

نفى الدكتور مسعد زايد رئيس قسم الباطنة وأحد مسؤلي قسم العزل بمستشفى العريش العام، ما تردد عن إصابة 5 من الأطباء بفيروس كورونا بعزل مستشفى العريش.

وقال الدكتور زايد، إن جميع الأطباء وطاقم التمريض والإداريين فى المستشفى بخير، ويواصلون متابعة المرضى بشكل جيد، مطالبًا أهالى شمال سيناء بعدم نشر الشائعات، أو متابعة المواقع المجهولة، والتي تسعى لإثارة الرعب بين الناس.

وناشد الأهالي بضرورة التركيز في التعليمات التي تنشرها مديرية الصحة والوزارة لسلامة الجميع، سواء من عمليات التعقيم أو الاغتسال والتباعد وعدم المصافحة، وعدم الزيارات أو الدخول في المناطق التي تشهد تجمعات أهلية.