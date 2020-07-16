الانتهاء من تجميل ميدان النصر بوسط العريش

وضع مجلس مدينة العريش، اللمسات الأخيرة في ميادين المدينة قبل عملية الافتتاح التي سوف تتم خلال أسابيع.

وبدأت الشركات المختصة بالمقاولات والتعمير في عملية رصف ميدان النصر وتشجيير المكان وهي المرحلة الأخيرة بعد الانتهاء من عملية التقسيم والتجميل وتركيب البلدورات والمظلات الأرابيسك الخشبية، التي تمت خلال الفترة القليلة الماضية.

قال اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، إن ميدان النصر في رابع الميادين التي يتم الانتهاء من تجميلها في وسط العريش، وإن عملية التطوير هي إعادة رسم الميدان المقابل لمسجد النصر أكبر مساجد المحافظة.

وأضاف ماجد، أنه تم عمل طريق من أمام المحطة متجها خلف المسجد من الناحية الشرقية مؤدي إلى مناطق المستشفى والضاحية، وهو طريق نصف دائري التفافي، وطريق آخر للقادمين من شارع البحر إلى وسط المدينة بطريق مستقيم، وطريق ثالث دائري للقادمين من مناطق شرق وسط المدينة باتجاه شارع 23 يوليو، وعلى كل طريق علامات الإرشادات والأشجار وتزيين المكان، مع ترك مساحة أمام المسجد من الناحيتين الشمالية والغربية، وضعت بها حديقة النصر، وهي متنفس للأهالي الفارين من البيوت بسبب حرارة الجو، فأن الحديقة تتسع للعديد من الأسر على جانبي المسجد.

وأوضح رئيس المجلس، أن هناك مناسبات يشهدها مسجد النصر، حيث إن أسفل المسجد توجد دار مناسبات العريش العملاقة، وغالبا يتم عمل مناسبات العزاء بها لغالبية أهالي العريش بعيدا عن الدواوين، وأيضا أن غالبية الشباب يقومون بعملية عقد القرآن في روضة مسجد النصر، فأن هناك تجمع للسيارات أيضا، وهو باركن بجوار المسجد.

جدير بالذكر، أن تكليف محافظ شمال سيناء لجهاز التعمير ومجالس المدن تم منذ قرابة عام، لإنجاز تعمير 5 ميادين في العريش ورصف الوصلات التي بينهما بتكلفة قاربت 33 مليون جنيه، وهي ميادين الرفاعي والنصر والقاهرة والساعة والميناء، وأن هناك خطة البدء في عدة ميادين أخرى، بالإضافة إلى ساحل بحر العريش والكورنيش.