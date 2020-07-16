صور.. رئيس المصرية للمطارات يكرم إدارة العلاقات العامة بمطار الغردقة

كرم الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إدارة العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي، وذلك على المجهود المشرف لاستقبال رحلات الطيران الخارجي تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور.

وتوجه الطيار عادل محجوب، بالشكر لفريق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي بالكامل، وأثنى على مجهود العاملين حيث لم تكن المرة الأولى التى يظهر فيها إدارة العلاقات العامة بالغردقة صورة مشرفة عن المطار في جميع المناسبات.

ومن جانبه، أشاد الطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة بفريق العلاقات العامة للتكريم على المجهود المشرف في استقبال أول طائرة قادمة لمطار الغردقة الدولي بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

كان مطار الغردقة استقبل عدد من رحلات الطيران من عدة دول أوروبية من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر تقل عدد من السائحين الأجانب، وذلك منذ مطلع يوليو الجاري لاستقبال السياحة الخارجية.

واستقبل مسؤلوا مطار الغردقة الدولي أول رحلة طيران قادمة من أوكرانيا في الأول من يوليو الجاري بالورود والمزمار البلدي وسط حفاوة وسعادة غمرت السائحين معبرين عن سعادتهم بالإجراءات الوقائية بمطار الغردقة.